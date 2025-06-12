Karabük Üniversitesi’nde Viral Görüntü Tepki Boncası

MEZUNİYET TÖRENİNDEKİ GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Karabük Üniversitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde çekildiği öne sürülen görüntüler, geniş yankı buldu. Bu görüntülerde mezun olanların büyük bölümünün siyahi olması, dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen bu görüntüler altında, “Şoklardayım”, “Fransa Futbol Milli Takımı”, “Neden burada Türk vatandaşı yok?”, “Neden Karabük’te bu kadar yoğun?”, “Niye hepsi siyahi?”, “Karabük olduğuna emin miyiz?”, “Karabük Üniversitesi Burkina Faso kampüsü” gibi birçok yorum yapıldı.

ÖĞRENCİLERİN İDDİALARI DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan, Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrencilerin iddiaları medyanın gündemine geldi. Sosyal medyada yer alan bazı itiraf sayfalarında, bu öğrencilerin HPV ve HIV şüphesiyle hastaneye başvurdukları bilgileri paylaşıldı. Karabük Üniversitesi öğrencilerinin Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerle cinsel ilişki yaşadıktan sonra bu tür sağlık problemleriyle hastaneye gittiği yönündeki iddialara karşılık olarak, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. O itiraflardan bazıları ise şu şekilde sıralandı;