Karabük Üniversitesi Öğrencileri Akıllı Kapsül Projesiyle Finale Kaldı

PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Karabük Üniversitesi öğrencileri, sadece hedef bölgeye ilaç salımı yapan “akıllı kapsül” projesi ile TEKNOFEST 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda finale kalmayı başardı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, sindirim sistemi içinde manyetik alanla yönlendirilen ve yalnızca hedef bölgede ilaç salımı yapabilen bir akıllı kapsül geliştirdi.

KAPSÜLÜN AVANTAJLARI

Geliştirilen bu kapsül, ilaçların vücuda rastgele yayılmasını önleyerek yalnızca tedavi edilmesi gereken alana ulaşmasını sağlıyor. Sindirim sistemi boyunca manyetik alanla yönlendirilen kapsül, hedef noktasına ulaştığında dışarıdan uygulanan daha güçlü bir alanla açılıyor ve ilaç yalnızca ilgili bölgede salınıyor. Bu yöntem, tedavi etkinliğini artırırken sistemik yan etkileri en aza indiriyor.

YARIŞMA BAŞARISI VE GELECEK HEDEFLERİ

TEKNOFEST 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda “Sağlık” kategorisinde sunulan bu proje, ön değerlendirme aşamasında ilk 10’a girerek finale katılma hakkı elde etti. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Daver Ali, geliştirdikleri sistemin konvansiyonel tedavilere göre büyük avantajlar sağladığını belirtiyor. Ali, “Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların genellikle ağızdan alındığını ve vücuda kontrolsüz yayıldığını” ifade ederek bu durumun hem etkiyi düşürdüğünü hem de sağlıklı dokulara zarar verebildiğini vurguladı. Ayrıca, projenin Türkiye’de bu alanda geliştirilen ilk örneklerden biri olduğunu belirterek, temmuz ayında finalde birincilik için yarışacaklarını açıkladı.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Projede yer alan KBÜ Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencisi Khaoula Chatt, yürüttükleri projeyle sağlık alanındaki önemli bir sorunu çözmeye odaklandıklarını dile getiriyor. Chatt, “Mevcut kapsüller sindirim sisteminde kontrolsüz şekilde çözülüyor. Oysa bazı hastalıklarda ilacın sadece belli bir bölgede etkili olması gerekiyor. Biz de bu soruna çözüm olarak manyetik kontrollü bir kapsül geliştirdik. Bu projeyle TEKNOFEST finaline kalmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.