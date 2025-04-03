Karabük Üniversitesi SCImago 2025 Türkiye Zirvesinde

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ZİRVEYE YÜKSELDİ

Karabük Üniversitesi, 2025 SCImago sıralamasında Türkiye’nin bir numarası olarak öne çıktı. SCImago Kurumlar Sıralaması’nın 2025 yılı sonuçları açıklandı. Karabük Üniversitesi (KBÜ), Tarımsal ve Biyolojik Bilimler alanında Türkiye’nin en başarılı üniversitesi olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında 29. sıradan listeye giren üniversite, 2024 yılında 2. sıraya tırmandı ve bu yıl zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

SCImago’nun 2025 yılı verilerine göre KBÜ, Tarımsal ve Biyolojik Bilimler alanında dünya üniversiteleri arasında 415., Orta Doğu ülkeleri arasında 16. ve OECD ülkeleri arasında ise 268. sırada konumlandı. Karabük Üniversitesi, SCImago Kurumlar Sıralaması’nda birçok bilim alanında da dikkate değer başarılar elde etti. Türkiye üniversiteleri arasında ormancılıkta 12., çevre biliminde 19., jeoloji biliminde 21., fizik ve astronomi ile matematikte 28. ve ekonomi, ekonometri ve finans alanında ise 35. sırada bulunuyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kazanılan başarı hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: “Üniversitemiz, ülkemizin ve Karabük şehrimizin gelişimine bilim ve eğitim alanında güçlü bir katkı sunmaya devam ediyor. Tarımsal ve Biyolojik Bilimler alanında elde ettiğimiz bu önemli derece, Karabük Üniversitesinin araştırma vizyonunu ve akademik kadromuzun özverili çalışmalarını gözler önüne sermektedir. Mikrobiyoloji, biyokimya, beslenme ve diyetetik, gıda toksikolojisi gibi birçok alandaki başarılı araştırmalarımızın somut sonuçlarını alıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, bilimsel araştırma ve eğitimde yeni ufuklar açmaya devam edecektir. Karabük Üniversitesi, Karabük’ün ve Türkiye’nin akademik gücünü daha ileriye taşımaya kararlıdır.”