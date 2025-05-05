Karabük Üniversitesi, ÜNİDES Programı’nda Başarı Elde Etti

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞBİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI’NDA BAŞARI

Karabük Üniversitesi, öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak üzere düzenlenen Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 113 proje ile Türkiye birinciliğini kazanıyor. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ÜNİDES programında üniversitenin dört dönem sonunda kabul edilen proje sayısıyla Türkiye birinciliğini elde ettiğini belirtiyor. Bu başarının, öğrenci kulüplerinin sıkı ve özverili çalışmasının bir sonucu olduğuna dikkati çeken Kırışık, “Uyumlu bir çalışmanın sonucu olarak bu başarı gerçekleşti. Hem öğrenci kulüplerimiz, hem Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız, hem Araştırma Destek Koordinatörlüğümüz, hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Genç Ofisimiz ile birlikte uyumlu çalışmanın sonucunda önemli bir başarı tablosu ortaya çıktı.” diyor.

PROJE KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRİYORLAR

Kırışık, öğrencilerin bu tür programlarla proje yapma kültürünü öğrenmeye devam ettiğini ifade ederek, “Birlikte proje yapma, proje gerçekleştirme ve akıllarında bulunan kulüp olarak hayallerini bu projelerle hayata geçiriyorlar. Bu anlamda öğrencilerimizin etkinleştiği, projelerini gerçekleştirdiği ve hayallerini hayata kavuşturduğu bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte işbirliği, takım çalışması ve farklı kurumlarla uyum içinde çalışma gibi değerleri de kazanıyorlar.” şeklinde konuşuyor. Öğrenci kulüplerinin ÜNİDES programlarına katılmaya devam edeceğini anlatan Kırışık, “Yeniliklerle ve yeni projelerle öğrencilerimizin hayallerini hep birlikte hayata geçirmeye öncülük etmeyi planlıyoruz. Bu başarımızı sürdürmek istiyoruz.” diyor.

TEŞEKKÜR EDİYOR

Kırışık, bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğrenci kulüplerine, danışman hocalarına, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, Genç Ofisine, Araştırma Destek Koordinatörlüğüne ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkürlerini iletiyor. Kırışık, ayrıca öğrenci hayallerini hayata geçiren bu önemli programı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığına da minnettarlığını ifade ediyor.