Karabük Üniversitesinde Bocce Şampiyonası Başladı

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM VE SPORTİF FAALİYETLERİ BİRLEŞTİRİYOR

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) ev sahipliği yaptığı Türkiye Okullar Arası Bocce (Petank-Volo) Şampiyonası Grup Müsabakaları başladı. Organizasyon, Karabük Üniversitesi Bocce Sahası’nda gerçekleşti. Açılış törenine KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, akademisyenler, kurum temsilcileri, hakemler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin sadece bilimde değil, sosyal ve sportif alanlarda da öncü olmayı hedeflediğini vurguladı. Kırışık, “Yaklaşık bir yıl önce açılışını yaptığımız bocce sahamız, bugün Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen genç sporculara ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için büyük bir gurur. Sporun disiplin, dayanışma ve centilmenlik gibi değerlerini önemsiyor; gençlerimizin bu değerlerle yetişmesini arzuluyoruz” dedi.

Kırışık, bu tür organizasyonların Karabük’ün spor başarısını ve kültürel zenginliğini tanıtması açısından önemli olduğunun altını çizdi. “Bugün burada yalnızca bir spor müsabakası gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda gençlerimiz arasındaki kültürel etkileşime, şehirler arası dostluklara ve Karabük’ün daha yakından tanınmasına da katkı sunuyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Üniversite olarak bu ruhu yaşatmaya ve yaymaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise Karabük’ün gençleri spora teşvik eden önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti. Güven, “2025 yılında yaklaşık 20 farklı branşta etkinlik gerçekleştirdik. Bu organizasyonlar yalnızca spor değil, aynı zamanda ilimizin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. Katılımcı öğrencilerimiz edindikleri izlenimleri kendi illerinde paylaşacak ve Karabük’ün tanıtımına katkı sağlayacaklar.” ifadesini kullandı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da sporun eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Akbaş, “15 farklı ilden yaklaşık 450 öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi Karabük’te ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin yalnızca akademik değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de hayatın içinde yetişmesini önemsiyoruz.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından “Küçükler”, “Yıldızlar” ve “Gençler” kategorilerinde grup müsabakalarına geçildi.