Karabük Üniversitesinde Uluslararası Öğrencilere İftar Programı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Karabük Üniversitesi’nde Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen iftar programında uluslararası öğrenciler buluştu. Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, ‘Gurbetin Çocuklarıyla Aile Sıcaklığında Bir İftar’ temasıyla yapıldı. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle düzenlenen programa, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

DAYANIŞMA VURGUSU YAPILDI

İftar programında söz alan Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ergin Akgün, “Bizler, uluslararası öğrenci kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek ve hep birlikte ensar-muhacir kardeşliği anlayışıyla bir arada olmak için çalışmalar yürütüyoruz” diye belirtti. Akgün, tüm katılımcılara ve etkinliğe destek veren birimlere teşekkür ederek, Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği olarak bu tür etkinliklere katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Program yapılan dua ile sona erdi.