Karabük Vali’si Mustafa Yavuz İncelemelerde Bulundu

VALİ YAVUZ, EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN İNCELEMELER YAPTI

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, merkez ve Safranbolu ilçesinde hayırseverlerin yaptırdığı okullarda incelemelerde bulunarak yetkililerden güncel durum hakkında bilgi aldı. İlk olarak Karabük merkezde inşaatı devam eden Demir Çelik Anadolu Lisesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Osman Yeşilyurt Ortaokulunu ziyaret eden Vali Yavuz, burada hayırsever iş insanları tarafından karşılandı. Vali Yavuz, okullarda incelemeler yaparak yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylar aldı.

SAFRANBOLU’DA HAYIRSEVERLERDEN DESTEK

Daha sonra Safranbolu ilçesine geçerek, burada hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen Emek Miray Ortaokulu ve restore edilen Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yerinde inceleyen Vali Yavuz, okulların yapımında emeği geçen iş insanları Bayram Demir, Osman Yeşilyurt, Mehmet Nuri Aslan ve Şefik Dizdar’a teşekkür etti.

EĞİTİMDE KALİTE ARTIYOR

Karabük’te eğitimin kalitesinin arttığını vurgulayan Vali Yavuz, inşaatı süren okulların önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetişeceğini belirtti. Vali Yavuz’un yaptığı bu ziyaret, eğitim yatırımları ve hayırsever desteklerinin önemini ortaya koyuyor.