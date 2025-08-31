Karabük Valisi Yavuz, Yangınla Mücadele Ediliyor

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE SÜREÇLERİ GELİŞİYOR

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eflani ilçesi Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını, Safranbolu ilçesindeki Harmancık bölgesinde ise yangınla ilgili mücadelenin devam ettiğini açıkladı. Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, yangının saat 15.00 sıralarında Eflani ilçesi Saraycık köyü ile Safranbolu ilçesinin Harmancık köyü arasında başladığını belirtti ve rüzgar etkisiyle yangının yayıldığını ifade etti.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR HAKKINDA BİLGİLER

Yavuz, “Bu saat itibarıyla Saraycık köyümüz civarındaki orman yangınını büyük oranda arkadaşlarımız çerçevelediler. Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili de arkadaşlarımız, hem orman teşkilatımız hem İl Özel İdaremiz hem belediyelerimizin itfaiyeleri hem de devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte gönüllülerimizle mücadeleye devam ediyorlar.” dedi. Yangında herhangi bir vatandaşın veya görevlinin zarar görmemiş olmasının sevindirici olduğunu vurguladı ve “Harmancık köyümüzün bu mahallesinin akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle biraz da yangının hızlı ilerlemesi nedeniyle – yaklaşık 10 hanemiz vardı, 18 vatandaşımız yaşıyordu – tahliyesini kısa süreyle gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

ORMANLARIMIZI KORUMAK HERKESİN GÖREVİDİR

Yavuz, köylerde herhangi bir evin zarar görmediğini belirtti ancak ormanlık alanların zarar gördüğünü vurguladı. “Ancak ormanlık alanlarımız zarar gördü. Sadece ormanlarımız yanmıyor. Ormanlarımızla birlikte içerisindeki canlılar da zarar görüyor.” dedi. Karabük’ün orman varlığı açısından Türkiye’de birinci sırada olduğunu hatırlatan Yavuz, “Vatandaşlarımıza her zaman sesleniyoruz; lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımızı bu anlamda sadece orman teşkilatımız, kolluk kuvvetlerimizin korumasına bırakmayalım.” diye devam etti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ VE MÜDAHALESİ HIZLANAN YANGINLAR

Vali Yavuz, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek “Bundan sonra Allah bizi daha büyük afetlerden korusun.” şeklinde konuştu. Yangının çıktığı dönemde Bartın’ın Ulus ilçesinde de benzer bir yangın çıktığını söyleyen Yavuz, bunun kontrol altına alındığının altını çizdi. Yangının yayılmasını engellemek için 5 helikopterin mücadeleye katıldığını ve 300’e yakın personelin sahada görev yaptığını belirtti. Ayrıca, “Tabii sürekli araç ve personel girişi oluyor. Araç anlamında da personel anlamında da herhangi bir sorun yok.” ifadesini kullandı. Yangınla ilgili güzel haberlerin yakın zamanda paylaşılacağına da dikkat çekti.