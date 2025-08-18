Karaburun’da Düzensiz Göçmen Faciası Yaşandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN FACİASI

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, düzensiz göçmen grubunu taşıyan bir lastik bottan denize düşen 4 düzensiz göçmen yaşamını yitiriyor, 2’si ise kurtarılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bottan düşme haberinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 Sahil Güvenlik Botu yönlendiriliyor.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ

Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde 2 düzensiz göçmen kurtarılıyor, diğer 4 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşılıyor. Kurtarılan 2 kişinin beyanları doğrultusunda kayıp olduğu düşünülen düzensiz göçmenler için yeniden arama kurtarma faaliyetleri başlatılıyor. Bu süreçte İl Jandarma Komutanlığı da çalışmalara destek veriyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR

Kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan derinlemesine görüşmelerin sonucunda kaybolan başka düzensiz göçmenlerin olmadığı bilgisi ediniliyor ve bu durum, arama kurtarma çalışmalarının sonlandırılmasına neden oluyor.