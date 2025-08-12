Haberler

Karaburun’da Yangın Çıktı, Ekipler Müdahale Ediyor

YANGININ İLK BELİRTİLERİ VE MÜDAHALE

İzmir’in Karaburun ilçesinde ormanlık ve makilik alanda sabah saat 06.00’da yangın başladı. Alevlerin yükseldiği bölgeye ihbar üzerine hemen harekete geçildi. Yangının başladığı Küçükbahçe Mahallesi’ne İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına 10 dakika içinde müdahale ediyor.

ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürdüğü biliniyor. Hem havadan hem de karadan yürütülen müdahale ile alevlerin kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu mücadele, yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacı taşıyor.

