Karaburun Meydanı, Törenle Açıldı.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ PROJESİ HİZMETE AÇILDI

Arnavutköy Belediyesi’nin yeni projelerinden Karaburun Meydanı, gerçekleştirilen bir törenle açıldı. Aynı zamanda Millet Bahçesi’nin 3’üncü etabının temeli atıldı. Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürel ve pek çok vatandaş katılım gösterdi.

YENİ BİR SOLUK GETİREN MİLLET BAHÇESİ

Doğa dostu ve insan merkezli yaklaşımla hayata geçirilen Millet Bahçesi Projesi, bölgeye taze bir yaşam alanı sunuyor. Proje, vatandaşların her kesimine hitap eden güvenli, erişilebilir ve çok yönlü yaşam alanları oluşturuyor. 3. etap, yürüyüş yolları, çocuk parkları, spor alanları ile piknik ve dinlenme alanlarıyla halkın hem fiziksel hem sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek. Projenin genelinde sürdürülebilir peyzaj anlayışı, modern kent mobilyaları ve doğal dokuyla uyumlu mimari detaylar ön planda. Açılışta konuşan Mustafa Candaroğlu, “Bugün Karaburun’da tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu sadece bir açılış değil; bir yürüyüşün, bir vizyonun, bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir” dedi.

ARNAVUTKÖY’Ü YENİ HIZLA GELİŞTİRİYORUZ

Karaburun’un yalnızca sahiliyle değil, sosyal yaşamı ve turizm potansiyeliyle de öne çıktığına değinen Candaroğlu, “22 kilometrelik Karadeniz sahilimiz, çevre dostu yatırımlarımız sayesinde mavi bayrağa sahip oldu. Bu kıyılar artık sadece bir sahil değil; doğayla iç içe ve huzurlu bir yaşam alanı” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Balık Hali ile deniz kültürünü destekliyoruz. Yakında açacağımız Dünya Mutfağı Sosyal Tesisi ile gastronomik bir merkez oluşturuyoruz. Arnavutköy Kahvecisi’nde geçmişin sıcaklığını, bugünün estetiğiyle birleştiriyoruz. Seyir Terası ile Karadeniz manzarasını herkesin deneyimleyebileceği bir noktaya taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Karaburun Meydanı, dua ve dualar eşliğinde kurdele kesilerek hizmete açıldı. Aynı törende, Millet Bahçesi 3’üncü etap için ilk temel atma işlemi de gerçekleştirildi.