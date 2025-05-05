Karaca Mağarası, Tayvanlı Turistleri Ağırladı

Gümüşhane’de bulunan ve her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayan Karaca Mağarası, bu kez Tayvan’dan gelen 20 kişilik bir turist grubu tarafından ziyaret edildi. Doğal yapıları ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken bu mağara, Tayvanlı ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan mağara, deniz seviyesinden yaklaşık 1550 metre yükseklikte bulunuyor.

MAĞARANIN GÜZELLİĞİ TAYVANLI TURİSTLERİ ETKİLEDİ

Doğal güzellikleri ile ünlü Karaca Mağarası, Tayvan’dan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. Rehberler eşliğinde yapılan gezide, turistler mağaranın sarkıt, dikit ve sütun oluşumlarını büyük bir ilgiyle inceledi. Karaca Mağarası’nın iç yapısından oldukça etkilenen Tayvanlı turistler, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Mağara işletmecileri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Uzak Doğu’dan gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşandığını bildirdi.

ULUSLARARASI TANITIM ÇALIŞMALARI SONUÇ VERİYOR

Bölgedeki turizm temsilcileri, Karaca Mağarası’nın uluslararası tanıtım faaliyetlerinin olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade etti. Uzak Doğulu turistlerin ilgisinin artmasının beklendiği belirtiliyor. Yılın belirli dönemlerinde ziyarete açık olan Karaca Mağarası, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez duraklarından biri olmaya devam ediyor.

ASYA ÜLKELERİNE TANITIM YAPILIYOR

Tayvan’dan Türkiye’ye tur düzenleyen firmaların, Karaca Mağarası’nı programlarına eklediğini belirten turist rehberi Adem Kocaman, “Bölgenin tanıtımında elimizden geleni yapıyoruz. Son zamanlarda ülkemizi ve Gümüşhane’yi özellikle Asya ülkelerine tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Misafirlerimiz son zamanlarda özellikle Tayvan’dan geliyor” şeklinde konuştu.

SAKLI BİR CENNET TANIMLAMASI

Karaca Mağarası’nın gizli bir cennet olduğunu vurgulayan Tayvanlı turist Hsu Ming-Hsien, “Manzara çok güzel, etkileyici. Burası saklı bir cennet. Türkiye’ye 2. gelişim, daha önce batıya gelmiştim ama doğuyu hiç görmemiştim” dedi. Diğer bir ziyaretçi Ethan Chang ise, “Mağara çok etkileyici, bu mağarayı özellikle tur programımıza dahil ettik. İnsanları alışılmışın dışında mekanlara getirmek istedik. Bölgedeki tarihi yapıların yanında böyle doğal güzellikleri de görmeyi hedefliyoruz. İleride Uzak Doğu’dan daha fazla turisti buraya getireceğiz” ifadelerini kullandı.