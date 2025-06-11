Karacaali’de 100 Ton Su Deposu

SU DEPOSU YAPIMI BAŞLADI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan 1200 nüfuslu Karacaali Mahallesi’nde, yangınlara karşı ilk müdahalede kullanılacak ve düğün salonunun su ihtiyacını karşılayacak 100 tonluk bir su deposunun yapımına başlandı. Bu projenin hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirildiği belirtildi.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun, “Mahallemiz ilçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Allah korusun, olabilecek bir yangında ilk müdahalede kullanılmak ve düğün salonumuzun su ihtiyacını karşılamak için 100 tonluk bir su deposunun yapımına başladık. Bu proje, muhtarlığımız ve mahallemizin hayırsever vatandaşlarının katkıları ile gerçekleştiriliyor. Su deposu için katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum.” dedi.

HALKTAN MEMNUNİYET BEYANI

Mahalle sakinleri, olası yangın durumlarına hızlı bir çözüm sunacak ve düğün salonunun su ihtiyacını karşılayacak su deposunun yapımından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bu proje, veriyle büyük önem taşıyan bir konu olarak nitelendiriliyor ve mahalleliyi bir araya getiriyor.