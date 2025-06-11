Karacaali’nde Su Deposu Yapılıyor

SU DEPOSUNUN YAPIMINA BAŞLANDI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan Karacaali Mahallesi, 1200 nüfusu ile yangın risklerine karşı hazırlık yapıyor. Mahallede, yangınlara hızlı müdahale edebilmek ve düğün salonunun su ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 tonluk su deposunun yapımına başlandı. Su deposunun, hayırseverlerin destekleriyle inşa edileceğini belirten Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun, “Mahallemiz ilçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Allah korusun, olabilecek bir yangında ilk müdahalede kullanılmak ve düğün salonumuzun su ihtiyacını karşılamak için 100 tonluk bir su deposunun yapımına başladık” açıklamasında bulundu.

HAYIRSEVERLERİN KATKISIYLA PROJE GERÇEKLEŞİYOR

Muhtar Uygun, projenin muhtarlık ve mahalle halkının hayırsever vatandaşları ile birlikte gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Su deposu için katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinleri de olası yangın durumlarına hızlı bir çözüm sunacak ve düğün salonunun su ihtiyacını giderecek olan bu su deposunun yapımından memnun olduklarını dile getiriyor.