Karacabay Tarım İşletmesi, Koyunculuk Faaliyetleri Destekliyor

TARIM İŞLETMESİ BÖLGE ÜRETİCİSİNE DESTEK SAĞLIYOR

Karacabay Tarım İşletmesi, koyunculuk faaliyetleri ile hem bölge üreticisine destek sağlıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor. Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan işletmede 49 bini ekilebilir alan olmak üzere toplamda 89 bin dekar arazinin bulunduğu bilgiler arasında. Geniş alana sahip bu işletmede bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetleri yaygın bir şekilde yürütülüyor.

KOYUNCULUK FAALİYETLERİ VE KARACABAY TARIM İŞLETMESİ

Hayvancılık faaliyetleri arasında koyunculuk, sığırcılık, safkan Arap atı yetiştiriciliği ile akbaş ve kangal çoban köpeği yetiştiriciliği yer alıyor. Karacabay Tarım İşletmesi Hayvancılık İşleri Müdür Yardımcısı Burak Yanık, işletmede etçi özellikleriyle öne çıkan 5 bin ana Karacabey merinosu, 1800 ana yerli kıvırcık ve 1800 Türktahirova ırkından oluşan toplamda 20 bin baş küçükbaş hayvan ile faaliyet yürütüldüğünü belirtiyor.

ÜRETİCİLERİN TALEPLERİNE CEVAP VERİLİYOR

Yanık, koyunculuk biriminin ülke ekonomisine ve bölge üreticisine sağladığı önemli katkıları bir kez daha vurguladı. “İşletmemizde koçları bir kez katıp bir kez doğum yaptırıyoruz. Bölgeye iyi adapte olmuş hayvanlarla faaliyetlerimiz var. Yetiştirdiğimiz üç ırkla üreticilerin taleplerine yanıt vermeye çalışıyoruz” diye aktardı. Ayrıca süt üretiminden de bahsederek, “Yılda kıvırcık ve Türktahirova’dan sağdığımız 25-30 ton arası süt üretiyoruz. Bu sütleri bölgedeki süt firmalarına satarak işletmemize gelir sağlıyoruz,” şeklinde konuştu.

KARACABAY MERİNOSU VE KIVIRCIK KÖYÜNDEKİ FARKLILIKLAR

Yanık, Karacabey merinosunun, Alman merinosu ve kıvırcığın melezlenmesi ile elde edildiğini ve bölgeye iyi adapte olmuş bir ırk olduğunu belirtti. “Etçilik özelliğiyle büyük ilgi görüyor. Kıvırcık da et kalitesi bakımından birinci sırada geliyor ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Üreticiler bizden damızlık alıyor. Bu açıdan bölgenin kaliteli sürülere sahip olmasında önemli bir rol üstleniyoruz” dedi. Ek olarak, sürüden ayırdıkları hayvanların kesim yapılarak et olarak değerlendirildiğini ve bu durumun işletmeye gelir sağladığını aktardı.

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