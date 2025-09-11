Karacabey Boğazı’nda Kurtarma Operasyonu Gerçekleşti

TEKNE KAZASI VE KURTARMA OPERASYONU

Bursa’nın Karacabey Boğazı açıklarında batan teknesinde bulunan 3 kişiyi kurtaran 23 yıllık polis memuru Ahmet Mutlu, “2 kişi kürekleri olmayan bir kayığı sahilden alıp şahısları kurtardık” diyor. Alınan bilgiler doğrultusunda, dün gece saat 21.00 sıralarında Karacabey Boğazı’nda bir balıkçı teknesi, bilinmeyen bir nedenle suya gömüldü. Batan teknede bulunan 3 kişi denize düştü. O esnada, Karacabey’de görevli trafik polisi Ahmet Mutlu, arkadaşlarıyla birlikte kamp alanında bulunuyordu.

HIZLA HAREKETE GEÇTİLER

Vatandaşların yardım çığlıkları üzerine, Mutlu ve bir arkadaşı hemen harekete geçti. Sahilde, yüzme bilen bir başka kişiyle birlikte sahilden aldığı küreksiz bir kayığa bindiler ve denize açıldılar. Mutlu’nun yüzerek ittiği kayık, kısa süre içerisinde batan teknenin yanına ulaştı. Su üzerinde yardım isteyen 3 kişi, polis memuru ve yanındaki kişi tarafından kayığa alındı. Daha sonra kıyıya getirilen vatandaşlar, sağlık kontrolü için 112 ekiplerine teslim edildi. Tekneleri batan bu 3 kişi, hobi amaçlı balık tutmak üzere denize açıldıkları rüzgâr nedeniyle dalgalar sebebiyle teknelerinin battığını aktarıldı.

AHMET MUTLU’NUN AÇIKLAMALARI

Olay anında 3 arkadaşıyla birlikte kamp alanında oturduğunu belirten 53 yaşındaki ve 3 çocuk sahibi trafik polisi Ahmet Mutlu, “Sahildeki vatandaşların kayığın battığını söylemesi üzerine, 2 arkadaşla birlikte suya girdik ve kürekleri olmayan bir kayığı alarak suyun üzerinde yardım isteyen 3 kişinin yanına ulaştık. Vatandaşlar, kayığın batmış suyun üstünde yardım çığlığı atıyordu. Onları kayığa çıkartıp kıyıya ulaştırdık. Benimle birlikte denize açılan diğer arkadaşa da teşekkür ediyorum” diye konuştu.