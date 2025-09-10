Haberler

Karacabey’de Balıkçı Teknesi Battı

BALIKÇI TEKNESİ BATTILAR

Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında, bir balıkçı teknesi battı ve içinde bulunan üç kişi denizde mahsur kaldı. Saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, teknenin neden battığı bilinmiyor. Tekne içerisindeki kişilerin kurtarılması için harekete geçildi.

KURTARMA OPERASYONU

Karacabey ilçesinde görevli trafik polisi Ahmet Mutlu, durumu öğrendiği andan itibaren olay yerine hızlıca ulaştı. Bir sandal ile suya açılan Mutlu, batan teknedeki üç kişiyi güvenli bir şekilde kurtardı ve sahile çıkardı. Kurtarılan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

Sinop’ta Otomobil Çarpışması, İki Yaralı

Samsun'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürü Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman'ı merkeze alarak, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı atadı. Diğer illerde de müdür değişiklikleri yapıldı.

