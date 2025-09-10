Karacabey’de Balıkçı Teknesi Battı

BALIKÇI TEKNESİ BATTILAR

Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında, bir balıkçı teknesi battı ve içinde bulunan üç kişi denizde mahsur kaldı. Saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, teknenin neden battığı bilinmiyor. Tekne içerisindeki kişilerin kurtarılması için harekete geçildi.

KURTARMA OPERASYONU

Karacabey ilçesinde görevli trafik polisi Ahmet Mutlu, durumu öğrendiği andan itibaren olay yerine hızlıca ulaştı. Bir sandal ile suya açılan Mutlu, batan teknedeki üç kişiyi güvenli bir şekilde kurtardı ve sahile çıkardı. Kurtarılan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.