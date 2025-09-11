Karacabey’de Balıkçılar Kurtarıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucunda 3 kişi, polis memuru Ahmet Mutlu tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saat 21.00 civarında Yeniköy sahilinde gerçekleşti. Küçük bir balıkçı teknesi, kıyıya yakın bir yerde su almaya başladı. Teknedeki 3 kişi, çevredeki vatandaşlardan yardım çağrısında bulundular.

KURTARMA OPERASYONU

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Ahmet Mutlu, o sırada tesadüfen bölgede bulunuyordu. Hızla bir tekneyle denize açıldı. Zorlu hava ve deniz koşullarına rağmen alabora olan tekneye ulaşarak, içerideki 3 kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Sahilde bulunan vatandaşlar, hızla müdahale eden polis memuru Mutlu’yu alkışlarla tebrik etti. Sosyal medyada görüntülerin yayımlanmasının ardından kahraman polise yönelik çok sayıda övgü ve teşekkür mesajları paylaşıldı.