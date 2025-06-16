Karacabey’de Kamyon Otomobille Çarpıştı

KAZA ANINDA AĞIR YARALANMA

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir araç sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Karacabey-Bayramdere yolu üzerinde saat 15.20 sularında meydana geldi. 16 HCY 12 plakalı kamyonun sürücüsü A.K. (47), karşı yönden gelen 16 BKP 968 plakalı otomobil ile çarpıştı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI

Kaza sonucunda 16 BKP 968 plakalı aracın sürücüsü Batuhan Kaya, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak dışarı çıkardı. Ardından 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ağır yaralı olan Batuhan Kaya’yı hastaneye sevk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı sürücünün durumu ciddiyetini korurken, kazanın nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olay, bölgedeki trafik akışını etkileyen bir durum yarattı.