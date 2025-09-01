Karacabey’de Karpuz Üretimi Sorunları Var

DOMATES VE KARPUZ ÜRETİMİ YAPAN ÇİFTÇİ SIKINTILARLA KARŞI KARŞIYA

Karacabey’in Ovahamidiye Mahallesi’nde aile mirası topraklarda domates, mısır ve karpuz üretiminde bulunan Seçim Gezegen, şubat ayında bir firma ile karpuz üretiminin gerçekleştirilmesi için sözleşme imzaladı. Bu sözleşme kapsamında firmanın sağladığı fidelerle 500 dönüm alana karpuz eken Gezegen, hasat dönemine kadar firmayla bütün süreci sorunsuz bir şekilde yürüttü. Ancak, hasat zamanı geldiğinde Karacabey Ovası’ndaki fiyatların düştüğünü gören Gezegen, “Dönümü bin lira ila 10 bin lira arasında karpuz satılınca sözleşme yaptığımız Konyalı firma bizden bir miktar karpuzu aldıktan sonra ortadan kayboldu” şeklinde dile getirdi.

SÖZLEŞME VE FİYAT GÜNCELLEMESİ TALEPLERİ

Gezegen, firmayı defalarca Karacabey’e davet ettiklerini ama tatmin edici bir sonuç alamadıklarını belirtti. “Bize ‘Sözleşme fiyatı yüksek karpuz fiyatı da çok düştü’ dediler ve sözleşmeye yazılan fiyatların tekrar güncellenmesini istediler. Onu da kabul ettik, ama buna rağmen gelip yaklaşık 300 dönüm karpuzumu yerde bıraktılar” dedi. Tüccarların 20 gün önce karpuzu dönümüne 60 bin lira aldığını ancak kendisinin sözleşmeli olduğu için satamadığını belirten Gezegen, “Bu mal elimizde kaldı. Bugün yarın geliyoruz derken gelmediler, ürünüm tarlada heba oldu” ifadesini kullandı.

ZARARLARINI HUKUKİ YOLDAN GİDERMEYE ÇALIŞIYOR

Sözleşmeli ekim yapmasına rağmen büyük bir zarar yaşadığını anlatan Gezegen, “Şubat ayında çekirdekli karpuz için kilosu 5 lira, çekirdeksiz karpuz için de 7 liradan anlaştık. Karacabey Ovası’nda fiyatlar çökünce firma bizden malı almak yerine gidip kilogramı 1 liraya 2 liraya mal aldı. Başka çiftçilerden adeta bedavaya mal alıp her gün 60 tır ürün çıkardılar” dedi. Firmanın ürününe hastalık var dediklerini ancak herhangi bir bozuk ürün olmadığını da sözlerine ekledi. “Hukuki mücadele başlattım, burada takriben 15-20 milyon lira zararım var” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLERİ MAĞDUR EDİYORLAR

Karacabey’deki birçok çiftçiyi benzer şekilde mağdur eden firmanın, daha önce A kalite ürünlerinden 55 tır karpuz aldığını belirten Gezegen, “Yaklaşık 1300 ton ürünümü aldılar, gerisi kaldı. Arazimden aldıkları tırların fişlerini de bana vermiyorlar; bu firmanın işgüzarlığı açıkça ortada” görüşünü savundu. Ayrıca, emeğe ve alın terine saygısızlık yapıldığını vurgulayarak, “Buradan Tarım ve Orman Bakanı ile Ticaret Bakanı’na sesleniyorum; sözleşmeli malımı almayan firmaya da işlem yapın. 3500 ton karpuz tarlada kaldı” diyerek durumu özetledi.