Karacabey’de Kaza, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Bursa’nın Karacabey ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Kazanın, Bayramdere Boğaz karayolu üzerindeki Taşlık Mahallesi mevkiinde, Hasan T. (29) yönetimindeki 34 MKG 983 plakalı aracın, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Araç, ani bir hareketle yolun sağında bulunan arazide takla attı.

Kazanın ardından yaralanan sürücü Hasan T., çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tedavinin ardından, Hasan T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kazanın nedenleri ve detayları araştırılıyor.