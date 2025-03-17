Karacabey’de Şehitler Anısına Gül Ekildi

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI PROJE

Karacabey Anadolu İmam-Hatip Lisesi bahçesinde, gönüllü öğrenciler tarafından köklendirilen gül fidanları, Çanakkale Zaferi ve Şehitler haftasında, Karacabeyli şehitler anısına toprakla buluşuyor. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hikmet Sezer, okul idaresi ve gerekli makamlardan izin aldıktan sonra, gönüllü öğrenci grubu ile birlikte gül fidanları yetiştirmeye başladı. Yaklaşık beş aydır büyütülen gül fidanları, öğretmenler ve öğrenciler tarafından okul bahçelerine dikilmeye başladı.

ŞEHİT HAFTASI ANISINA ETKİNLİK

Karacabey Anadolu İmam-Hatip Lisesi bahçesinde şehitler haftası dolayısıyla özel bir program düzenlendi. Programa, Karacabeyli Şehit Bahadır Tayfur’un babası Emekli Öğretmen Ayhan Tayfur da katılım gösterdi. Şehit babası Ayhan Tayfur, şehit olmanın getirdiği gurur ve mutluluğun yanı sıra, şehitliğin önemini öğrencilere vurguladı. Gerçekleştirilen anlamlı proje ile şehitlerin hatırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÜL FİDANLARI ŞEHİT KABİRLERİNDE YER ALACAK

Proje çerçevesinde, şehit kabirlerine dikilmek üzere gül fidanlarının gerekli makamlara ulaştırıldığı bildirildi. Köklenme süreci devam eden güllerin yıl sonuna kadar okul bahçeleri, cami avluları ve uygun kamu alanlarına şehitler anısına dikilmesi planlanıyor. Ayrıca, Anneler Günü’nde şehit ailelerinin ziyaret edilerek, şehit annelerine ve öğrenci annelerine gül hediye edilmesi de amaçlanıyor.