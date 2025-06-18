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Karacabey’de Takla Atan Araçta Yaralı

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI, SÜRÜCÜ YARALANDI

BURSA’nın Karacabey ilçesinde, köprü girişinde kontrolden çıkan otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Boğaz yolu Taşlık Köprüsü girişinde gerçekleşti. H.T. (29) yönetimindeki 34 MKG 983 plakalı otomobil, yol kontrolünü kaybederek takla attı.

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Kaza sonucunda otomobil demir yığını haline geldi. Olay yerine yapılan ihbar neticesinde jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı H.T.’ye müdahale ettikten sonra, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde, sürücünün 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma süreci de başlatıldı.

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