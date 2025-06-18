Karacabey’de Takla Atan Araçta Yaralı

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATIYOR

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, köprü girişinde meydana gelen bir kazada otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay saat 23.30 civarında Boğaz yolu Taşlık Köprüsü girişinde gerçekleşti.

ALKOL ORANI BELİRLENDİ

H.T. (29) idaresindeki 34 MKG 983 plakalı otomobil, köprü girişinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın ardından otomobil demir yığını haline gelirken, yaralı sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan testlerde sürücünün 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili olarak ise soruşturma başlatıldı.