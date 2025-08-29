Karacabey’de Tır Ve Kamyon Kazası

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Bursa’nın Karacabey ilçesinde tır ve kamyonların karıştığı bir zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaşanan durum cep telefonuyla kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinde otomobil aniden durdu. Bu durumu gören arkadaki yüklü kamyon ve kamyonetler, peş peşe çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Toplamda 5 aracın karıştığı bu kazada 2 kişi yaralanarak hastanelere götürüldü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilirken, kaza sonrasında bölgedeki trafik tek şeritten yoğun bir şekilde sağlandı. Ayrıca, kazanın anından itibaren yaşanan durum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.