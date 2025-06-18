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Karacabey’de Trafik Kazası Oldu

TRAFAK KAZASI YERELDE YAŞANDI

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir trafik kazası sonucunda araç sürücüsü yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Bayramdere Boğaz karayolu üzerindeki Taşlık Mahallesi civarında, Hasan T. (29) tarafından yönetilen 34 MKG 983 plakalı araç, seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Araç aniden yolun sağ kısmındaki araziye uçarak takla attı ve kaza meydana geldi. Olay yerine ulaşan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Yaralanan sürücü Hasan T., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi süreçlerinin ardından Hasan T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlattı.

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