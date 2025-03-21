Karacabey’de Yaren Leylek’e Aydilge Ziyareti

DOSTLUĞUNU KONU EDEN FİLM ZİYARETİ

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Adem Yılmaz ile Yaren Leylek arasında gelişen dostluğun anlatıldığı filmin şarkılarını söyleyen Aydilge, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek’i ziyaret etti. Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyü, Türkiye’nin tek Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olma özelliği taşıyor. Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek’in 14 yıl süren dostluğu, dünya genelinde yoğun ilgi gören bir hikaye haline geliyor.

YAREN LEYLEK FİLMİ VE YETİŞTİRİCİLERİ

14 yıl süren hikaye, ‘Yaren Leylek’ isimli filme konu oldu. Senaryosu Arzu Yurtseven tarafından kaleme alınan ve Onur Uzun tarafından yönetilen film, 4 Ekim 2024’te sinemalarda gösterime girecek. Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile birlikte Adem Yılmaz ve Yaren Leylek’i ziyaret ederek desteklerini sundu. Ziyaret anları, Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi ve sosyal medya hesabında paylaşıldı.