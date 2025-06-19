Karacabey H. Tay Satışı, 31 Milyon

KARACABEY HARASI’NDA DÜZENLENEN TAY SATIŞI

Karacabey Harası’nda düzenlenen tay satışında 54 tayın satışı gerçekleştirilerek 31 milyon 20 bin lira gelir elde ediliyor. İhalede yer alan “Aydın Dayı” isimli tay, 2 milyon 650 bin liradan alıcı buluyor. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi’nde yapılan ihalede, 60 Arap koşu tayından 55’i satılarak önemli bir gelir elde edildi.

AÇIK ARTIRMADA YER ALAN TAYLAR

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Toplam 55 tay, 75 ile 2 milyon 650 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu. İhalenin en yüksek fiyatlı tayı, “Aydın Dayı” adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu ve Özşahinler Lojistik tarafından 2 milyon 650 bin liraya satın alındı. “Aydın Dayı”yı, İzzet Yıldız’ın 2 milyon 250 bin liraya aldığı “Köksal” isimli tay ile Mehmet Altın’ın 1 milyon 750 bin liraya aldığı “Öktemtay” takip ediyor.

Tay satışı sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri almakta. Zaman zaman olaylar yaşanırken, jandarmanın müdahalesiyle bu gerginlikler yatıştırılıyor. Bu satış, Bursa’da önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.