Karacabey Harası’nda 58 tay satıldı

BURSA’DA SATIŞTA YÜKSEK GELİR ELDE EDİLDİ

Bursa’nın Karacabey Harası’nda gerçekleştirilen tay satışından toplam 25 milyon 225 bin lira gelir elde ediliyor. Bu ihalede, toplam 69 Arap koşu tayından 58’i satılıp önemli bir gelir elde edildi. Başarılı bir satış süreci için TİGEM, tayları açık artırma usulüyle müşteriyle buluşturdu ve çevrimiçi e-satış yöntemini kullanarak teklif aldı.

EN YÜKSEK BEDEL ‘ZERGÜZÜM TAY’ OLDU

İhalede dikkat çeken ayrıntılardan biri, e-satış üzerinden Kerem Gülmez tarafından 1 milyon 370 bin liraya satın alınan ‘Zergüzüm Tay’ isimli 2 yaşındaki erkek tay oldu. Tayların satışı 80 ile 1 milyon 370 bin lira arasında değişen fiyatlarla gerçekleşti. Bununla birlikte, TİGEM, e-satış yönteminden toplamda 4 milyon 975 bin lira gelir gerçekleştirdi.

YÜKSEK FİYATLA SATILAN DİĞER TAYLAR

‘Zergüzüm Tay’ı takiben, Mustafa Yılmaz tarafından 1 milyon 320 bin liraya alınan ‘Güneşçeker’ isimli 2 yaşındaki dişi Arap tay ve 1 milyon 190 bin liraya Özşahinler Limited Şirketi tarafından satın alınan ‘Kestel Yiğidi’ adlı 2 yaşındaki erkek tay dikkat çekiyor. Bu satışlar TİGEM’in tay fiyatlarının değerlenmesine yardımcı oluyor.