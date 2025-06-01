Karacabey Tarım, Ekonomi Ve Üreticiye Destek

ÜRETİCİLERİ DESTEKLEYEN FAALİYETLER

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Karacabay Tarım İşletmesi, koyunculuk çalışmalarıyla bölgedeki üreticilere destek oluyor ve ekonomiye katkı sunuyor. Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip bu işletme, 49 bini ekilebilir alan olmak üzere toplamda 89 bin dekar arazisiyle dikkat çekiyor. Geniş arazide hem bitkisel üretim hem de hayvancılık faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Hayvancılık kapsamında koyunculuktan sığırcılığa, safkan Arap atı yetiştiriciliğinden Akbaş ve Kangal çoban köpeği yetiştirilmesine kadar birçok faaliyet yürütülüyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Hayvancılık İşleri Müdür Yardımcısı Burak Yanık, işletmelerinde etçi özellikleriyle bilinen 5 bin adet Karacabey merinosu, 1800 baş yerli kıvırcık ve 1800 baş Türktahirova ırkı olmak üzere toplamda 20 bin baş küçükbaş hayvanın bulunduğunu aktardı. Yanık, koyunculuk biriminin hem ülke ekonomisine hem de bölgedeki üreticilere önemli katkılar sunduğunu belirtti. “İşletmemizde koçları bir kez katıp bir kez doğum yaptırıyoruz. Bölgeye iyi adapte olmuş hayvanlarla faaliyetlerimiz var. Yetiştirdiğimiz 3 ırkla üreticilerin taleplerine yanıt vermeye çalışıyoruz,” diyen Yanık, ayrıca süt üretimi de yaptıklarını vurguladı. Kıvırcık ve Türktahirova ırklarından yıllık olarak 25-30 ton arası süt elde ettiklerini ve bunu bölgede bulunan süt firmalarına satarak işletmeye gelir sağladıklarını ifade etti.

Karacabey merinosunun, Alman merinosu ile kıvırcığın melezlemesiyle ortaya çıkan ve bölgeye iyi adapte olmuş bir ırk olduğunu aktaran Yanık, “Etçil olarak büyük ilgi görüyor. Kıvırcık da et kalitesi yönünden birinci sırada geliyor, lezzetiyle öne çıkıyor,” şeklinde konuştu. Üreticilerin kendilerinden damızlık alarak kaliteli sürülere sahip olmalarında önemli bir rol üstlendiklerini belirten Yanık, “Sürüden ayırdığımız hayvanlar ise kesilip et olarak değerlendiriliyor, böylelikle işletmeye ek gelir sağlıyoruz,” dedi.