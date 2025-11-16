Karacabeyde Dereye Düşen Çocuk Vefat Etti

karacabeyde-dereye-dusen-cocuk-vefat-etti

Karacabey ilçesinde meydana gelen olayda, Canbolu Deresi kıyısında oynayan çocuklardan Emirhan Yıldız, topa vurmak isterken terliği ayağından fırlayıp dereye düştü. Terliği almak için suya giren Hızır Ali (10), dere zeminindeki taşın üstünde dengesini kaybederek akıntıya kapıldı ve kısa bir süre içinde gözden kayboldu.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gerçekleştirilen arama çalışmaları neticesinde Hızır Ali’nin cansız bedeni, düştüğü yerden itibaren yaklaşık 500 metre ileride tespit edildi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Hızır Ali’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Karacabey Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarma birimleri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

