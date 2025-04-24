Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplantısı Gerçekleşti

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TOPLANTISI DİYARBAKIR’DA YAPILDI

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Murat Zorluoğlu’nun başkanlığında Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Valilikten gelen bilgilere göre, toplantı Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu’nda yapıldı. Vali Zorluoğlu’na, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak katıldı. Toplantıda, bölgenin ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki potansiyelinin geliştirilmesine yönelik kararlar alındı.

KARACADAĞ VOLKANİK ALANI İÇİN JEOPARK ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

Açıklamalarda, “Karacadağ Volkanik Alanı’nın Ulusal Jeopark statüsü kazanması amacıyla ön hazırlık çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.” ifadesine yer verildi. Türkiye’nin önemli doğal miras alanlarından biri olarak görülen Karacadağ’ın, bu çalışmalarla birlikte hem bilimsel hem de turistik açıdan daha görünür ve korunur hale gelmesi hedefleniyor. Jeopark süreci, bölgenin jeolojik zenginliklerinin sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

DİJİTAL TURİZM TANITIM MERKEZİ KURULACAK

Toplantıda ayrıca, Şanlıurfa’da Dijital Turizm Tanıtım Merkezi’nin kurulması konusu da gündeme geldi. Bu merkez aracılığıyla kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin dijital platformlarda tanıtılması öngörülüyor. Çayönü Arkeolojik Alanı’nın da değerlendirildiği toplantıda, alanın bilimsel ve turistik değerini öne çıkarmak için çeşitli altyapı, tanıtım ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmasına karar verildi.