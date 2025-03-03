Karacalar Yolun Karşısına Geçti

ORMAN EKİPLERİNİN KARACALARA RASTLAYIŞI

Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, araçlarıyla seyahat ettikleri esnada Ekincik köyü mevkisinde ormandan yola geçmeye çalışan iki karaca ile karşılaştı.

KARACALARIN YOL GEÇİŞİ

Karacalardan biri hızlıca yolun karşısına geçerken, diğeri karşıdan gelen bir otomobilin geçmesini bekledi. Sürücü, yol vermesiyle bu karaca da güvenle yolun karşısına geçmeyi başardı. Ardından karacalar ormanda gözden kayboldu. Bu anlar, orman ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.