Karacaören Baraj Gölü’nde Uçak Kırıma Uğradı

UÇAK YANGIN SONDURMA OPERASYONU KIRIMA UĞRADI

Burdur’un Bucak ilçesindeki Karacaören Baraj Gölü’nde 2 gün önce meydana gelen yangın söndürme uçağının kırıma uğraması, dikkatleri üzerine çekti. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait olan ‘OR-2021’ kuyruk numaralı AT-802F modeli amfibi, tek motorlu uçağın, yaklaşık 1 aydır bölgedeki çalışmalara katıldığı öğrenildi. 25 Ağustos günü saat 11.00 sularında, su alma sırasında kalkış yapamayan uçak kırıma uğradı.

KURTARMA EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın duyulmasının ardından, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Uçaktaki Türk ve İspanyol personelin imdadına ise çevredeki balıkçılar koştu. Tekneye alınarak kıyıya getirilen 2 personel, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan bu personeller, tedbir amaçlı olarak Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

UÇAĞIN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Olayın ardından, kırıma uğrayan uçağın kaldırılması için çalışmalar hemen başlatıldı. Baraj gölünün ortasında ters duran uçağın kıyıya yanaştırılması için ekipler yoğun çaba harcadı. Geçtiğimiz gün, ekiplerin çalışmaları sonucunda uçak kıyıya yanaştırıldı. Bugün ise, uçağın karaya çıkarılması için gerekli işlemler başladı. Göl kıyısına vincin yanaşabilmesi için bölgede düzleme çalışmaları yapıldı. Ardından, vinç yardımıyla uçak karaya çıkarıldı. Uçağın nakliyesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan askeri helikopter desteği talep edildi. Uçağın, askeri helikopterle Antalya’ya götürüleceği bilgisi verildi.