Karacaören Barajı’nda Kaçak Avcılığa Suçüstü

KAÇAK AVCILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yer alan Karacaören 1 Barajı’nda kaçak su ürünleri avcılığı yapan iki şahıs, ekiplerin takibi ile suçüstü yakalandı. Kaçmaya çalışan şahısların kullandığı araç yol kenarında askıda kalırken, yapmış oldukları kaçak avcılıkla ilgili ekipmanlar ve balıklara el konuldu. İlgili şahıslara toplamda 75 bin 540 TL tutarında idari para cezası kesildi.

İHBAR ÜZERİNE HARKETE GEÇİLDİ

27 Mart 2025 tarihinde, Isparta’nın Sütçüler ilçesi Çandır Köyü Belentaş Mevkii sakinlerinden gelen bir ihbar üzerine, Karacaören 1 Barajı’nda kaçak avcılık yapıldığı bilgisinin alınmasının ardından harekete geçildi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yahya Enes Ünsal bölgeye yönlendirilerek inceleme başlatıldı.

ARAÇ YOLDA MAHSUR KALDI

Gerçekleşen takip sonucunda, 28 Mart 2025 tarihinde saat 02.00 civarında barajdan karaya inen iki şahsın kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya çalıştığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar, yaklaşık 300 metre geri geri kaçmaya çalışırken araçları yol kenarında mahsur kaldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, 32 AAB 954 plakalı araçta kaçak avcılıkta kullanılan bir adet şişme bot, üç takım (600 metre) uzatma ağı ve yaklaşık 150 kilogram sazan balığı tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Canlı sazanlar tekrar baraja bırakılırken, diğer balıklar ve yasadışı avcılık ekipmanlarına 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince el konuldu. İlgili şahıslara, av yasağı döneminde sazan balığı nakli yapma suçundan 36/m maddesi gereği idari para cezası uygulandı. Araç sürücüsüne 14 bin 594 TL ceza kesilirken, söz konusu araç 15 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi. Kaçak avcılara ayrıca kişi başı 37 bin 770 TL olmak üzere toplamda 75 bin 540 TL para cezası verildi. Bu arada, 15 Mart’ta başlayan sazangiller av yasağı kapsamında, su ürünleri kontrol ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadelesinin devam edeceği bildirildi.