Karacasu’da 36. Festival Gerçekleşti

AFRODİSİAS KÜLTÜR SANAT VE TANITIM FESTİVALİ

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 36. kez gerçekleştirilen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, 13 buçuk metrelik tahinli pide ile dikkat çekti. Karacasulu pide ustası Halil İbrahim Köse’ye, festivalin onur konuğu olarak Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu plaket verdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’ni tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde, bu yıl dev tahinli pide hazırlamak için 40 kilo tahin, 20 kilo şeker, 25 kilo un ve 5 kilo tereyağı kullanıldı. Hazırlanan dev tahinli pide, görenleri hayran bıraktı.

DEV TAHİNLİ PİDENİN HAZIRLANMASI

150 pideye eşdeğer olan ve 3,5 saatte hazırlanan 13,49 metrelik pide, kortej eşliğinde festival alanına taşınarak vatandaşlara ikram edildi. Yarım asırlık bir meslek geçmişine sahip olan Halil İbrahim Köse, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedeflediklerini fakat bu yıl başvurularını geç yaptıkları için bu fırsatı kaçırdıklarını ifade etti. Gelecek yıl rekor denemesi için resmi başvurularını yapmayı planladıklarını belirtti.

KAYMAKAM GÜNDOĞDU’DAN TEŞEKKÜR

Festivalin ardından Halil İbrahim Köse’yi iş yerinde ziyaret eden Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, “Mesleğine olan sevgisi ve cömertliğiyle festivalimize damga vuran, 13 metre 20 santimlik pideyle birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Sayın Halil İbrahim Köse’ye teşekkür ediyorum” diyerek plaket takdim etti.