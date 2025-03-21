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Karacasu’da Dolandırıcılık Uyarısı Yapıldı

VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Aydın’ın Karacasu ilçesinde jandarma, dolandırıcılara karşı vatandaşları bilinçlendirdi. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı, Ataköy Mahallesi’nde gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi sırasında, dolandırıcılık vakalarına dair örnekleri vatandaşlara aktardı.

DOLANDIRILMAYA KARŞI İHBAR YAPMAK ÖNEMLİ

Yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalmaları halinde 112 A.Ç.M.ni arayarak ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Böylece, dolandırıcılık girişimlerine karşı daha etkin bir mücadele hedefleniyor.

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