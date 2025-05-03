Karacasu’da KADES Eğitimi Gerçekleştirildi

KADES UYGULAMASIYLA FARKINDALIK ARTIRILIYOR

Aydın’ın Karacasu İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri, üniversite öğrencilerini Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasıyla ilgili bilgilendirdi. Bu etkinlik, Karacasu’daki gençlerin şiddete karşı farkındalığını artırmak ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirildi. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

UYGULAMANIN AMACI VE KULLANIMI ANLATILDI

Polis ekipleri, üniversite öğrencilerine KADES uygulamasının amacı, nasıl kullanılacağı ve kadınların acil durumlarda bu uygulama üzerinden kolluk kuvvetlerine nasıl ulaşacakları hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme sunumunun ardından öğrencilere KADES uygulamasına dair broşürler dağıtıldı. Karacasu İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, bu tür eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini aktardı.