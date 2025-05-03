Haberler

Karacasu’da KADES Eğitimi Gerçekleştirildi

KADES UYGULAMASIYLA FARKINDALIK ARTIRILIYOR

Aydın’ın Karacasu İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri, üniversite öğrencilerini Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasıyla ilgili bilgilendirdi. Bu etkinlik, Karacasu’daki gençlerin şiddete karşı farkındalığını artırmak ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirildi. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

UYGULAMANIN AMACI VE KULLANIMI ANLATILDI

Polis ekipleri, üniversite öğrencilerine KADES uygulamasının amacı, nasıl kullanılacağı ve kadınların acil durumlarda bu uygulama üzerinden kolluk kuvvetlerine nasıl ulaşacakları hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme sunumunun ardından öğrencilere KADES uygulamasına dair broşürler dağıtıldı. Karacasu İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, bu tür eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini aktardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da 5 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da jandarma, denetimlerde 5 şüpheliyi uyuşturucu ile yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde uyuşturucu maddeler bulundu.
Haberler

Tekirdağ’da 120 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma, tütün kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 120 bin makaron ve 20 kilogram tütün yakaladı. İş yerinin sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.