Karacasu’da Kadına Yönelik Bilgilendirme Yapıldı

AFRODİSİAS FESTİVALİ’NDE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Aydın’ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen 36. Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali’nde, jandarma ekipleri kadına yönelik şiddet ve KADES konularında bilgilendirme yaptı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği festivalde ziyaretçilere yönelik önemli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

KADES UYGULAMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Festival etkinlikleri kapsamında, 6284 Sayılı Kanun ve KADES (Kadın Acil Destek Hattı) uygulaması hakkında bilgi verildi. Jandarma ekipleri, “Kadına El Kalkamaz” yazılı pankart açarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Ayrıca, katılımcılara broşür dağıtarak KADES uygulamasının telefonlara yüklenmesi konusunda da destek sağladı.

FESTİVALİN ÖNEMİ

Bu tür etkinliklerin, toplumsal bilinçlenmeyi artırdığı ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturduğu belirtildi. Festival, hem sanatsal faaliyetler hem de toplumsal mesajlar açısından önemli bir platform oldu.

Adana’da Tespih Fuarı Düzenleniyor

Adana'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali, eserlerin uluslararası alanda tanıtılacağını açıkladı.
Denizli Yangını, Buldan’ı Tehdit Ediyor

Denizli ve Aydın sınırlarında süren orman yangını, rüzgarın değişmesiyle Buldan ilçesine tehdit oluşturmaktadır. Yangın, Çatak Mahallesi'nden hızla ilerliyor.

