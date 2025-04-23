Karacasu’da Makam Devrine Renk Catıldı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde oldukça anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Gündoğdu, makamını Karacasu’yu Sevenler İlkokulu öğrencisi Hasan Abdullah Karaman’a devretti. Bu özel an, Karacasu Kaymakamlığı’nda renklere sahne oldu ve bayram coşkusunu derinlemesine hissettirdi.

MINİK KAYMAKAMIN İKİ TALİMATI

Makam koltuğuna oturur oturmaz, minik Kaymakam Karaman, iki önemli talimat verdi. İlk olarak, okul bahçesinde bulunan sokak hayvanlarının toplanarak güvenli bir ortama alınmasını istedi. İkinci talimat ise, Karacasu’yu Sevenler İlkokulu’nda kurulacak yeni kütüphane için gerekli kitap temin edilmesi üzerineydi.

ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİNE VURGU

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, etkinlik hakkında “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu tür etkinliklerle özgüven kazanmaları, yönetim süreçlerini tanımaları çok önemli” açıklamasında bulundu. Bu gibi organizasyonların, çocukların gelişimine büyük katkı sağladığına dair inançlarını yineledi.