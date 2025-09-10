Karacasu’da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

JANDARMA TRAFİK EĞİTİMİ DÜZENLEDİ

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, jandarma trafik ekipleri, Yenice İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme semineri düzenliyor. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte küçük öğrencilere güvenli trafik eğitimi veriyor.

GÜVENLİ TRAFİK EĞİTİMİ

Seminerde “Önce Yaya” eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme-binme kuralları, oyun oynanacak ve oynanmayacak alanlar, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı gibi konularda bilgiler paylaşılıyor. Trafik güvenliği farkındalığının erken yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yapan ekipler, aynı zamanda öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

HATIRLATICI MATERYALLER DAĞITILDI

Eğitim sonunda minik öğrencilere çeşitli hatırlatıcı materyaller dağıtılıyor. Bu tür eğitimlerin, trafik güvenliğine dair bilinç oluşturmasının büyük bir katkı sağladığı ifade ediliyor.