Karacasu’da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği, Karacasu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi. Bu eğitim programında, motosiklet, motorlu bisiklet ve bisiklet kullanımında uyulması gereken kuralların yanı sıra, yaya güvenliği, genel trafik kuralları ve trafik güvenliği alanında farkındalık oluşturma çalışmaları yapıldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Karacasu Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada, “Trafikte daha güvenli bir gelecek için öğrencilerimizin bilinçlenmesini önemsiyor, katkı sunan tüm emniyet personelimize teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi. Yetkililer, trafik bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemini vurgulayarak, bu tür eğitim faaliyetlerinin ileriki dönemde de devam edeceğini açıkladı.