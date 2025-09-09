Karacasu’da Okul Güvenliği Denetimleri Yapıldı

ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİM

Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrencilerin güvenliği amacıyla okul çevrelerinde denetimler yapılmaya başladı. Karacasu Kaymakamlığı’nın koordinesinde, öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda okula ulaşabilmeleri için gerçekleştirilen kontrol faaliyetleri, okulların açılmasıyla birlikte hız kazandı. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin heyecanına ortak olan jandarma ekipleri de bu doğrultuda okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

HUZURLU OKUL UYGULAMALARI

Karacasu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekipleri tarafından ‘Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması’ kapsamında Yaykın ve Ataköy Mahallelerinde bulunan okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde okula geliş gidişlerini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” denildi.