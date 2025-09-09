Haberler

Karacasu’da Okul Güvenliği Denetimleri Yapıldı

ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİM

Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrencilerin güvenliği amacıyla okul çevrelerinde denetimler yapılmaya başladı. Karacasu Kaymakamlığı’nın koordinesinde, öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda okula ulaşabilmeleri için gerçekleştirilen kontrol faaliyetleri, okulların açılmasıyla birlikte hız kazandı. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin heyecanına ortak olan jandarma ekipleri de bu doğrultuda okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

HUZURLU OKUL UYGULAMALARI

Karacasu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekipleri tarafından ‘Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması’ kapsamında Yaykın ve Ataköy Mahallelerinde bulunan okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde okula geliş gidişlerini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Gürsel Tekin, Polis Eşliğinde Bina Girişinde

CHP il binasında Gürsel Tekin ile polisler arasında yaşanan gerilimde, Tekin'in "30 bin kişiyle gelebilirdim" sözlerine tepki gösterildi. Parti yetkilileri, sert ifadelerle yanıt verdi.
Haberler

Niğde’de TIR’a Çarpan Araçta Yaralılar

Niğde-Adana karayolunda bir otomobil, TIR'a çarparak kaza yaptı. Olayda iki kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.