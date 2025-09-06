Karacasu’da Okul Servis Denetimi Yapıldı

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİM YAPILDI

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşımı için okul servis araçlarında denetimler gerçekleştiriliyor. Yeni eğitim öğretim yılına günler kala, Karacasu’da öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının kontrolü, çeşitli yetkililerin iş birliğiyle yapılmakta. Bu kapsamda, Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri ve İlçe Jandarma Trafik Ekipleri bir araya gelerek, denetimlerin öğrenci güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

KURAL VE EMNİYET HATIRLATILDI

Denetimler esnasında servis şoförlerine, okul servis araçlarında uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Öğrencilere ise araç içerisinde emniyet kemeri kullanmanın önemi aktarıldı. Yetkililer, öğrenci güvenliği adına bu tür denetimlerin eğitim yılı boyunca düzenli bir şekilde süreceğini aktardı. Karacasu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri ve İlçe Jandarma Trafik Ekipleri tarafından, öğrencilerimizin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarında denetim gerçekleştirildi. Servis şoförlerine okul servis araçlarında uymaları gereken kurallar, öğrencilerin araç içerisinde emniyet kemeri kullanmasının önemi konularında bilgilendirme yapıldı” denildi.