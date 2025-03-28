Karacasu’da Oruç Yarışması Kazananları Ödüllendirildi

ÇOCUKLARI ORUÇ TUTMAYA TEŞVİK EDEN YARIŞMA

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, çocukları oruç tutmaya teşvik etmek amacıyla Alemler İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen yarışma, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez uygulanan etkinlikte, en çok oruç tutan öğrenciler ödüllendirildi. Yarışma, Okul Müdürü Atilla Madak ve Alemler Cami İmam Hatibi ile Alemler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Furkan Hakan Büyükpamukçu’nun öncülüğünde organize edildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Ana sınıfından sekizinci sınıfa kadar toplamda 9 farklı sınıfta gerçekleştirilen bu uygulama sonucunda, her sınıfın en çok oruç tutan öğrencisi ödüllendirildi. Yarışmanın en başarılı öğrencisi 3. sınıf öğrencisi Dudu Özsoy olurken, diğer ödül kazanan öğrenciler ise şöyle: Anasınıfında Ammar Zahid Büyükpamukçu, 1. sınıfta Hatice Yaramaz, 2. sınıfta Fadime Yaramaz, 4. sınıfta Esmanur Ünlü, 5. sınıfta Elifnaz Doğan, 6. sınıfta Yıldız Özer, 7. sınıfta Veli Keman ve 8. sınıfta Hakkı Özer oldu.

GELENEKSELLEŞTİRME HEDEFİ

Etkinliğin geleneksel hale getirilmesine yönelik planlarını paylaşan Furkan Hakan Büyükpamukçu, “9 sınıfa 9 ayrı madalya verdik. Her sınıfın en çok oruç tutanları ödüllendirildi. İnşallah bu yılı başlangıç olarak kabul edip gelenekselleştireceğiz” diye belirtti. Okulun en çok oruç tutan öğrencisine “Okulun en çok oruç tutanı” kupası verildi. Ayrıca Ramazan ayında dair güzel değerleri yaşatan öğrencilere küçük bayramlık hediyeler ile ödül verildi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yarışma sonrası, en çok oruç tutan öğrenciler için madalya töreni gerçekleştirildi. Törende, ödüller öğrencilerle buluştu. Kupalar ve madalyalar, Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş tarafından öğrencilere takdim edildi.