Karacasu Kantin Fiyatları Yenilendi

Kantin Fiyatları Güncellendi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, kantin fiyatları yeniden belirlendi. Yapılan güncellemeyle, simit ve poğaça fiyatları aynı kalırken, su fiyatına yüzde 50 indirim uygulandı. 2024-25 eğitim öğretim yılında geçerli olacak kantin fiyat listesi için Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu’nun başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Yemek Fiyatlarında Değişiklikler

Toplantı sırasında, 2025-26 eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki okullarda geçerli olacak gıda maddelerinin yeni fiyatları belirlendi. Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşmaları amacıyla yapılan bu toplantı sonucunda, geçen yıl kantinde 12,5 TL olan simit ve 17,5 TL olan poğaçanın fiyatları aynı kaldı. Su fiyatı ise önceki yılki 10 TL’den 5 TL’ye düşürüldü. Diğer temel gıda maddeleri için yeni fiyatlar sırasıyla şöyle belirlendi: süt 10 TL’den 10,5 TL’ye, meyve suyu 15 TL’den 14 TL’ye, ayran 13 TL’den 7,5 TL’ye ve tost 60 TL’den 70 TL’ye satılacak. Ayrıca, kantinlerde haşlanmış yumurta da satışa sunulacak ve bu ürün 7 TL’ye satılacak.

Meyve Reyonu Uygulaması

Aynı zamanda, tüm okullarda meyve reyonları açılması kararı alındı. Meyve çeşitlerinin fiyatları ise alış fiyatına yüzde 30 eklenerek belirlenecek. Karacasu Kaymakamlığı, konuyla ilgili olarak, “Öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kantinlerimizde bazı temel gıda maddelerinin fiyatlarında düzenlemeler yapıldı. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi için hep birlikte el ele” ifadelerini paylaştı.