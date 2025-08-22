Karaçayır’da Kavga, İki Şüpheli Yakalandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Dün sabah saat 05.00 sularında Karaçayır Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. İddialara göre, Y.Y. ile T.Ü., aralarındaki bir kız meselesi yüzünden buluşarak konuşmak istedi. İlk başta normal bir konuşma olarak başlayan durum, zamanla tartışmaya ve ardından kavgaya dönüştü. Kavga esnasında, Y.Y., tabancayla T.Ü.’ye ateş etti. T.Ü., karnına isabet eden kurşunla yaralanırken, Y.Y. ve arkadaşı U.K. olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.Ü., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.Y. ve U.K.’yı bulmak için harekete geçti. İki şüpheli, saklandıkları evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.Y. ile U.K., emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Y.’nin daha önce 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve arandığı öğrenildi.