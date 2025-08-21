Karaçi’de Havai Fişek Deposunda Patlama

PATLAMA VE YANGIN OLAYI

Pakistan’ın Karaçi kentinde yer alan bir havai fişek deposunda patlama gerçekleşti. Patlama sonrasında depoda yangın çıkmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, bu üzücü olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu depodaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patlama anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.