Haberler

Karaçi’de Havai Fişek Fabrikası Patladı

PAKİSTAN’DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA

Pakistan’ın güneyinde bulunan liman kenti Karaçi’de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişi yaralandı. Yetkililer, yaşanan olayın ardından çıkan yangının etraftaki binalara ve araçlara zarar verdiğini aktarıyor.

YANGIN VE PATLAMALAR

Depoda yaşanan yangın anında çok sayıda patlama olduğu belirtiliyor. Yangının kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındığı ifade ediliyor. Olayla ilgili yapılan incelemeler ve yaralıların durumu hakkında ek bilgiler bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Güneydoğu Asya’nın (ASEAN) Günü Kutlandı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Günü, başkentte düzenlenen bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı.
Haberler

Radoi, Galibiyetimiz İçin İyi Hazırlandık

Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, İstanbul Başakşehir karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyeti, rakiplerinin savunma açıklarını iyi kullanmalarına atfetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.