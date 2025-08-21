Karaçi’de Havai Fişek Fabrikası Patladı

PAKİSTAN’DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA

Pakistan’ın güneyinde bulunan liman kenti Karaçi’de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişi yaralandı. Yetkililer, yaşanan olayın ardından çıkan yangının etraftaki binalara ve araçlara zarar verdiğini aktarıyor.

YANGIN VE PATLAMALAR

Depoda yaşanan yangın anında çok sayıda patlama olduğu belirtiliyor. Yangının kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındığı ifade ediliyor. Olayla ilgili yapılan incelemeler ve yaralıların durumu hakkında ek bilgiler bekleniyor.