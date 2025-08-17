Haberler

Karaçi-Peshawar Treni Raydan Çıktı

TREN KAZASI HABERİ

PAKİSTAN’ın PENCAP eyaletinde Karaçi-Peshawar seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı bildirildi. Olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Kazanın, Lodhran şehri yakınlarında gerçekleştiği belirlendi, burada trenin 4 vagonu raydan çıkarak devrildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Lodhran Komiser Yardımcısı Lubna Nazir, kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine ulaştığını ve devrilen vagonlarda mahsur kalan yolcuları çıkarttıklarını söyledi. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.

